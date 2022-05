Android 13 mejora su apariencia y privacidad

- Publicidad -

Por: José Morón / Color visión

La edición 2022 del Google I/O ha traído la presentación oficial de Android 13. Como se esperaba, la nueva versión del sistema operativo móvil trae interesantes novedades.

Los de Google han decidido seguir explorando el mismo camino que ya vimos el año pasado con Android 12. Estamos hablando de una estética más pulida y mejor integrada a Material You, su lenguaje de diseño, y opciones de privacidad todavía más profundas.

Podríamos decir que Android 13 llega para consolidar los avances que dio su predecesor en ambos apartados. Y no se trata de un dato menor, claramente. A partir de la nueva versión del sistema operativo, los íconos de las apps se integrarán por completo a Material You, en tanto que el SO también incorpora un nuevo reproductor de música. Y los usuarios también podrán establecer distintos idiomas según cada aplicación.

Otro de los datos notorios es que Google no se ha olvidado de RCS, el protocolo de mensajería con el que pretende reemplazar a los mensajes de texto. Los de Mountain View volvieron a destacarlo con la inclusión de cifrado de extremo a extremo en chats en grupo. Y le tiraron un dardo a Apple: «Esperamos que todos los sistemas operativos móviles reciban el mensaje y se actualicen a RCS«.

Google indicó que próximamente modificará los ajustes del SO para incorporar una página unificada de seguridad y privacidad. «Esto proporcionará un indicador claro y codificado por colores de tu estado de seguridad y ofrecerá orientación y pasos que puedes seguir para aumentar tu seguridad«, explicaron los de Mountain View.

La segunda beta de Android 13 se encuentra disponible a partir de hoy. Con el correr de los días los desarrolladores seguramente descubrirán más novedades del sistema operativo