Andrés García, Jenni Rivera, Mami Jordán, Romeo Santos y mucho más en un minuto de farándula ¡Entérate!

Entérate de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento en un solo minuto haciendo clic en el siguiente video.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

Andrés García

Tras la aparatosa caída que hace unos días le abrió la frente al reconocido actor, la salud de este continúa empeorando. García compartió que debido a los años de excesos con el alcohol ahora tiene problemas en el hígado y esto le ha desencadenado otros padecimientos.

Jenni Rivera

La voz de la «Diva de la Banda», Jenni Rivera, regresará con fuerza antes del fin de año con el lanzamiento de un nuevo disco de canciones inéditas que dejó grabada antes de su muerte en diciembre de 2012, según informó el medio especializado Billboard.

Mami Jordan

fue arrestada por una demanda interpuesta por la también instagramer Jenn Quezada y su hermana La Patrona por presunta difamación.

Romeo Santos

está calladito, pero trabajando en lo que viene y disfrutando cada segundo de los suyos. El “Rey de la bachata” contó sobres sus próximos proyectos.

La agrupación musical Ilegales y el cantante urbano El Alfa El Jefe estrenaron el video oficial del sencillo titulado “Mi Vicio”.

Francisca Lachapel

La conductora de Despierta América con la sencillez y naturalidad que la caracterizan respondió al usuario de la siguiente manera:

“La verdad es que no me interesa. Lo veo (la boca chueca) más o menos como mi marca. A mí me gusta tener mi boca chueca. Me gusta así. Me hace ver diferente. ¿Mencióname otra boca chueca por allí?” respondió Francisca.