Andrés Cueto: Hemos eliminado nominilla de 1.633 personas en Edenorte | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Hemos reducido la nómina de 4.200 colaboradores, eliminando una nominilla de 1.633 personas por donde se iban más de 9 millones de pesos mensuales, informó Andrés Cueto​, gerente general Edenorte, en Hoy Mismo​ por Color Visión​.

También “hemos reducido las pérdidas en un 20 %, las pérdidas técnicas las hemos reducido en 11 % y que tienen que ver con la reposición de transformadores y otros equipos”, agregó.

“Edenorte gastaba al mes 12 millones de pesos y hoy lo reducimos a 4 millones y en el uso de vehículo lo reducimos a 2 millones”, explicó.

Señaló que “hemos demostrado en los 6 meses que tenemos en la dirección de Edenorte que el Estado puede manejar la administradora”.

Ya no hay apagones financieros porque ya no se está haciendo política con la energía eléctrica, ya no hay apagones hoy, puntualizó.

