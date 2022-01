Anciana llora porque sus hijos no la llaman desde hace un año

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- La historia de la anciana, Aurora Hernández, se hizo viral en redes sociales tras acudir a un servicio técnico pidiendo arreglar su celular pensando que tenía una falla, ya que no recibía llamada de sus hijos y nietos desde hace un año.

“Es que llevo un año, o más, que mis hijos no me contestan. El móvil no funciona, porque, ¿cómo no me van a hablar mis hijos?”, expresó la adulta mayor.

Abuela llora porque sus hijos y nietos no la llaman / captura YouTube

El técnico vio que no se trataba de una falla, sino del abandono de sus familiares, y tras revisar el teléfono para que ella quedara tranquila decidió llamar a la hija de la adulta mayor para recordarle que su madre lo único que quiere es hablar con sus hijos.

«Hola, mucho gusto. ¿Aurora Hernández es tu mamá? Me trajo un móvil a arreglar porque no funciona, pero sí funciona. Lo único que quiere es poder hablar con ustedes”, le dijo.

Finalmente, este buen hombre hizo que la familia de Aurora se comunicara con ella. A los pocos días, Aurora llegó al local del técnico acompañada de su hija.