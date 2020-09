Amazon, la firma de comercio electrónico, lanzó sus propias tiendas de lujo en línea, siendo la marca Oscar de la Renta la primera en presentar sus colecciones 2020, y la cual le seguirán otras en las próximas semanas para que diseñadores exclusivos presenten sus creaciones directamente a los consumidores más exigentes de la moda.

En un comunicado, Amazon detalló que en una primera etapa, solo los suscriptores del servicio Prime en Estados Unidos podrán acceder a ellas mediante invitación.

No es la primera vez que el gigante del comercio electrónico intenta incursionar en el mundo del lujo, pero en esta oportunidad busca crear una nueva experiencia, con casas de moda de alta costura y tecnologías que permitan a los consumidores ver los diseños desde todos los puntos de vista, en 360 grados.

Everyday classics with the distinctive Oscar élan. Discover fine cuts in punctuating color from #odlrfall2020, available exclusively through Luxury Stores at @Amazon. https://t.co/tNPlryiJUY pic.twitter.com/Zvot0NCaG6 — Oscar de la Renta (@OscardelaRenta) September 15, 2020

Las marcas podrán gestionar su propio inventario, su selección y los precios. Las creaciones podrán ser devueltas al remitente, pero solo con el embalaje intacto y la etiqueta. La compañía de Jeff Bezos vio crecer su actividad desde el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas que generó.

La crisis debido a la pandemia del coronavirus ha obligado a cerrar muchas tiendas, al tiempo que varias de las principales casas de moda renunciaron a participar en la Semana de la Moda que se celebra esta semana en Nueva York.

We’re hiring for 100,000 operations jobs in cities across America, and also opening 100 new buildings in September with wages starting at $15 per hour or more. Learn more. 👇 https://t.co/LLztlczsGr — Amazon (@amazon) September 14, 2020

Por: Agencias| Noticias SIN