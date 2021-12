Así se llama su nuevo programa televisivo en el que se expresarán opiniones libremente.

La exponente de música urbana de origen dominicano, Amara La Negra, se siente en el deber de ofrecer su voz a la comunidad afrolatina en el mundo. Y eso se refleja en su nuevo programa de televisión denominado “Don’t Cancel Me” o “No Me Canceles”, que ya comenzó y constará de 8 episodios que serán transmitidos a través del canal de televisión por cable Fuse.

A través de ese programa, la artista podrá expresar sus opiniones sobre este y otros tópicos “libremente y sin ser juzgados”. En una entrevista concedida por la Amara a la agencia EFE, la artista se define como activista en pro de los derechos de la población negra del mundo.

En el citado encuentro con la prensa recordó como desde que estaba en edad escolar le interesó hablar de temas como la esclavitud o Martín Luther King. Sobre el particular, relató que: “Me llamó mucho la atención entender por qué mi raza era un tema de conversación, controversial, por qué hasta el día de hoy existe tanto clasismo, tanto racismo”.

Adicionalmente, recordó que en los seis años que estuvo trabajando en Sábado Gigante siendo parte del elenco infantil de un segmento, percibió el racismo cuando los padres de los demás niños y el personal del canal la miraban extraño, ya que era la única niña de raza negra en el legendario programa de Univisión.

Amara expresó sus experiencias al respecto: “Sentía como que no cabía, como que no me encontraba, porque era la única morena en el grupo. Con todos los años que Sábado Gigante estuvo en el aire, nunca hubo otra”, explicó.

Según la artista, un momento que ejemplifica esta experiencia fue cuando el estilista del programa le dijo a su mamá que tenía que hacer algo con su cabello porque no tiene tiempo para ella. En otra oportunidad logró escuchar algunos comentarios, como que ‘para ser negra es bien bonita’.

A estas y otras expresiones es que Amara La Negra dice “Don’t Cancel Me”. Este será un espacio para que sus invitados, desde figuras públicas, profesionales, activistas y hasta influencers, expresen sus opiniones y cuáles han sido las experiencias que han hecho que formen esa opinión. Todo sin ser juzgados ni “cancelados” como está de moda en este tiempo.