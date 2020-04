Alphabet gana 6,836 millones hasta marzo en plena pandemia

Durante los pasados tres meses, Alphabet, matriz de Google ingresó 41.159 millones de dólares, un significativo 13,26 % más que los 36.339 millones facturados a principios del ejercicio anterior.

Aunque los ingresos por publicidad en el buscador más popular de internet siguen suponiendo el grueso de las ventas de Alphabet, los segmentos que más crecieron en los pasados meses fueron la plataforma de vídeo YouTube y los servicios de computación en nube, Google Cloud, en parte aupados por las órdenes de confinamiento dictadas en varios países del mundo.

