Allanamiento a vivienda de Abel Martínez plagado de irregularidades | Hoy Mismo

in

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión en vivo

Ayer lunes, se realizó un allanamiento a la vivienda del dirigente del PLD, Abel Martínez, en un hecho plagado de irregularidades denunció Óscar Medina en Hoy Mismo por Color Visión impulsado por el fiscal de Santiago y que según la Procuraduría General de la República no actuó bajo los lineamientos de esta institución.

La forma en la que actuó el fiscal es truculenta, señala Óscar Medina quien comentó la detención arbitraria de personas dentro de la casa.

No es que no se pueda investigar funcionarios, es que el MP debe actuar con prudencia para no manchar el proceso judicial y la institución, añade Dany Alcántara

Resumen Informativo martes 19ENE | Hoy Mismo