Alex y J-Lo tienen nuevos rivales que buscarían comprar los Mets; tienen una fortuna multimillonaria

Según informes, reportados por el New York Daily News, los hermanos David y Simon Reuben están explorando una oferta por los Mets. Los magnates tienen un valor combinado de 14 mil millones de dólares.

De acuerdo a los reportes, según se lee en el artículo firmado por Bradford William Davis, se dice que los hermanos Reuben ven la región de Willets Point de Flushing, que rodea el Citi Field, como una oportunidad de desarrollo y beneficio de poseer el club de pelota. En abril, Bloomberg informó que los hermanos Reuben compraron un condominio minorista alrededor del Rockefeller Center en Manhattan como un paso hacia el crecimiento de su empresa en Nueva York.

Mientras tanto, Variety informó el martes que los Reuben Brothers estaban interesados en comprar los Mets.

David y Simon Reuben, con sede en Londres, por un valor combinado de $ 12 mil millones, probablemente estén interesados en comprar los bienes inmuebles alrededor de Citi Field a los Wilpons y no al equipo de los Mets, dijeron dos fuentes cercanas a la situación, reportó el New York Post.

Sin embargo, los rivales de J-Rod tienen algunos puntos que llaman la atención, de acuerdo a lo que publica el New York Post.

Los hermanos Rubén hicieron su fortuna durante las sangrientas guerras de aluminio de la Rusia de los años noventa. Estos tipos no están libres de escándalos.

“Nunca darán a MLB sus declaraciones de impuestos”, dijo una de las fuentes al Post.

Sin embargo, los Wilpons podrían venderles derechos inmobiliarios sin pasar por MLB dándoles liquidez si no les gusta la oferta de J-Rod o una posible propuesta competitiva de los propietarios de 76ers Josh Harris y David Blitzer, dijeron las fuentes.

Mike Repole joining the JRod bid 4 the #Mets isn't really news. We knew last week ARod had raised $250 million. Bloomberg Wealth doesn't track Repole. That means he's barely a billionaire. JRod will still need to raise more money. I estimate they need to raise $1 billion in cash