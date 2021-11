Alcaldesa de San Juan, Hanoi Sánchez, se juramenta en el PRM

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

SAN JUAN.- La alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez, fue juramentada este domingo en las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sánchez, quien ganó la alcaldía de este municipio por la Fuerza del Pueblo, se juramentó en un acto en la Asociación de Productores Agrícolas y fue recibida por el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Paliza manifestó a través de su perfil de Twitter que el PRM recibe a la alcaldesa y que, junto a ella, también ingresan directores de juntas distritales y decenas de dirigentes que militaban en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y La Fuerza del Pueblo (FP).

Hanoi Sánchez había migrado del partido morado al partido liderado por el expresidente Leonel Fernández tras no resultar ganadora en las elecciones primarias que se celebraron el pasado 6 de octubre de 2020.

Sánchez fue electa alcaldesa para este municipio por el PLD en el periodo 2006-2010, y reelecta en los periodos 2010-2016 y 2016-2020, y repitió para el 2020-2024 en las filas de la Fuerza del Pueblo, lo cual logró, según dijo, con los votos del PRM.

Al ser juramentada, Sánchez expresó que “le digo a Luis Abinader no quiero que me juramente solamente hoy, quiero acompañarte a convencer a la gente y decirle a la gente que este país necesita unidad, que este país tiene que decirle que no a la corrupción, a la impunidad”.

Además estuvieron presentes; la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza, la gobernadora del municipio de San Juan de la Maguana, Elías Corporan, Geanilda Vásquez, miembro de la dirección ejecutiva, Escarlet Benzan, secretaria general del consejo nacional de gestión presidencial, entre otros importantes dirigentes del partido.