Alcaldes ordenan uso de máscaras ante 100.000 casos de COVID-19 en Florida

Florida superó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de COVID-19 con 2.926 nuevos en las últimas 24 horas y en medio de una preocupación creciente que choca con la postura de las autoridades estatales en contra de cualquier medida que detenga la actividad económica.

En contraste con la decisión de los alcaldes, el cirujano general de Florida, Scott Rivkees, apenas ha “recomendado” el uso de máscaras en público, siguiendo la línea del gobernador Ron DeSantis que rechaza su obligatoriedad.

Los 2.926 casos de hoy siguen a una semana en la que la cuenta de la enfermedad se incrementó en más de 24.500 casos, cuando se supone que el peligro ya había remitido después de la cuarentena y Florida iba camino de la tercera fase de la reapertura.

A día de hoy Florida lleva acumulados 100.217 casos de COVID-19, de ellos 3.173 mortales, de acuerdo con el Departamento de Salud.

La cifra de casos nuevos de hoy es la primera por debajo de los 3.000 desde el miércoles pasado. El récord absoluto está en los 4.049 casos nuevos contabilizados el sábado 20 de junio.

Mientras las autoridades siguen empeñadas en que el proceso de reapertura del estado siga adelante, los especialistas en salud llaman a la población a protegerse del repunte sin esperar a que el gobernador o los alcaldes tomen medidas.

MÁS CASOS = MÁS HOSPITALIZACIONES

El repunte de la COVID-19, que se ha dado en coincidencia con el inicio de la reapertura de negocios no esenciales como restaurantes y espacios públicos como playas, se ha traducido en un aumento de los ingresos hospitalarios, lo que ha reducido la disponibilidad de camas en los centros médicos.

De ayer a hoy hubo 83 nuevas hospitalizaciones, según la comparación de la cifra acumulada (13.119) hasta este lunes desde el 1 de marzo, fecha en la que se considera oficialmente que la pandemia estalló en Florida.

Investigadores del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard han hecho modelos sobre la propagación del virus en Florida en distintos escenarios y en plazos de seis a 18 meses para prever cuándo se producirá una escasez de camas hospitalarias.

La ocupación llegaría a casi el 100 por 100 en el mejor escenario, que es el de que un 20 % de los adultos del estado necesite hospitalización en un plazo de 18 meses.

Las autoridades estatales insisten en que el aumento de los casos diarios de COVID-19 se debe a que ahora se hacen más pruebas y en más lugares para detectar la enfermedad que al principio de la pandemia.

