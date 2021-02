Albert Pujols: “No tengo el retiro en mente”

Por: Noticias SIN / Color visión

SANTO DOMINGO.- Tras una publicación de su esposa Deidre Pujols de una posible jubilación, el tres veces MVP Albert Pujols confirmó a Noticias SIN no tiene en «mente» el retiro.

En su cuenta de Instagram la pareja del jugador de los Angelinos de Los Ángeles expresó esta será su última temporada en Grandes Ligas este año, aunque luego se retracta diciendo que no era oficial.

«¡Hoy es el primer día de la última temporada de una de las carreras deportivas más notables!» Deidre Pujols escribió. «Me refiero a mi esposo @albertpujols quien desde que era un niño comía, dormía y respiraba este deporte. He tenido el privilegio de caminar 23 años de esta travesía del béisbol y es con el corazón lleno. ¡que le diga una bendición cuando termine esta buena carrera!», fue la primera publicación.

«ESTA NO ES UNA DECLARACIÓN OFICIAL DE LA JUBILACIÓN DE PUJOLS, ¡¡SÓLO TRATO DE ENVIAR A MI ESPOSO CON BENDICIONES A LA TEMPORADA 2021 😇🙏🏻 !! ¡Hoy es el primer día de la última temporada (según su contrato) de una de las carreras deportivas más destacadas! Me refiero a mi esposo @albertpujols que desde niño comía, dormía y respiraba este deporte. ¡He tenido el privilegio de terminar 23 años de este viaje de béisbol y es con tanto corazón que digo una bendición sobre él mientras termina esta buena carrera! Nunca he conocido a nadie más dedicado, disciplinado y consistente que Albert», dijo tras de editar el texto.

El jugador de 41 años está entrando en su vigésimo primera temporada en las mayores y la décima con los Angelinos de Los Ángeles. Pasó los primeros 11 años de su carrera en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, ganando nueve apariciones en el Juego de Estrellas y tres premios MVP de la Liga Nacional (2005, 2008, 2009). Pujols también ayudó a los Cardinals a ganar la Serie Mundial en 2006 y nuevamente en 2011.

Se ubica quinto de todos los tiempos en jonrones (662), detrás de Alex Rodríguez por 34 en el cuarto lugar, y tercero en carreras impulsadas (2,100) después de superar a Rodríguez la temporada pasada.

Pujols bateó .224 con seis jonrones y 25 carreras impulsadas en 39 juegos durante la acortada campaña de 2020.

¿Qué hizo a Pujols tan grande?

Fabian Ardaya, escritor de los Angels: Pujols tiene un caso junto con Lou Gehrig como quizás el mejor primera base de todos los tiempos y verdaderamente uno de los bateadores más temidos de su generación. Su tiempo en St. Louis fue un modelo de consistencia y dominación, incluidos tres premios MVP de la Liga Nacional, un par de títulos de la Serie Mundial y la asombrosa cifra de 86.6 victorias por referencia de béisbol por encima del reemplazo en 11 temporadas antes de ir a Anaheim, donde las lesiones lo retrasaron en la segunda mitad de su carrera.

Su legado

Ardaya: Pujols pasó la segunda mitad de su carrera como mentor de Mike Trout, quien podría ser el único jugador de posición de este siglo que iguala su nivel de grandeza máxima. Es dos veces campeón de la Serie Mundial, un incuestionable miembro del Salón de la Fama en la primera votación y una voz respetada dentro y fuera del deporte, incluido el trabajo que él y su esposa han hecho con niños con síndrome de Down y en la lucha contra la trata de personas.

¿Qué sigue para los Ángeles?

Ardaya: Han pasado un par de años desde que Pujols asumió un papel regular para los Angelinos, ya sea en la primera base o como bateador designado, pero el club aún no tiene una solución a largo plazo en el primero.

Se espera que Jared Walsh obtenga la mayor parte de los turnos al bate esta temporada al principio, con Shohei Ohtani viendo tiempo como bateador designado. Arte Moreno, quien invirtió $ 240 millones para atraer a Pujols a Anaheim, de repente tendrá espacio en la nómina para ser un jugador en la agencia libre este invierno. Pujols seguirá existiendo: tiene un contrato de servicios personales de 10 años con los Angelinos que comienza una vez que se retira.