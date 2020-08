Al menos 25 millones de casos de coronavirus en el mundo

En la última jornada se han registrado 264.107 nuevos casos.

A nivel mundial las muertes por coronavirus totalizan las 844.312, lo que representa un aumento de 5.385 decesos en 24 horas, según los datos de la organización.

La región de las Américas suma 13,3 millones de casos acumulados, mientras que Europa ha tenido más de 4,2 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

La India, el segundo país más poblado del mundo, es ahora el epicentro de la pandemia y en el último día ha reportado cerca de 80.000 nuevos casos.

Estados Unidos ha tenido en el último día casi 44.000 casos y Brasil unos 41.500, a partir de donde el recuadro de países más afectados está dominado por Latinoamérica.

Perú, Colombia y Argentina presentan una progresión diaria muy similar (entre 9.300 y 9.500 casos diarios), mientras que México registró unos 6.000, de acuerdo a las cifras reportadas por estos países a la OMS.

We are 8 months into the #COVID19 pandemic & we understand that people are tired & yearn to get on with their lives, but no country can just pretend the pandemic is over. This virus spreads easily, & we all must remain serious about suppressing its transmission & saving lives. pic.twitter.com/1d2jR5FfvE