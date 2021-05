ADP reitera no hay condiciones para clases presenciales

SAN JUAN.- La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en las Matas de Farfán se sumó a las voces que rechazan el retorno general de docencia debido a la alta incidencia del covid-19 en ese municipio.

Tal y como adelanta los adepeistas claman a las autoridades de salud pública, reconsiderar el regreso a las aulas ante el aumento de los casos del Coronavirus.

Los directivos de la organización en esa demarcación también apelan a la responsabilidad social, evitando las reuniones masivas en cualquier escenario; a la vez que manifestaron que las condiciones no están dadas porque incluso familiares de muchos maestros han dado positivo a la enfermedad.

En estos momentos hay educadores de sierte escuelas afectados por el covid-19, lo que podría aumentar en caso de que vuelvan a las aulas según expresaron.

Sobre la vacuna, a los maestros expresaron que hay algunos docentes que no se han inoculado, debido a sus creencias religiosas y para los niños aún no se ha establecido, lo que se suma a las razones que exponen para que no se vuelva a las aulas.

Las autoridades continúan desarrollando jornadas para el regreso a clases, con talleres y acondicionamiento de los centros.

La seccional de la ADP en las Matas de Farfán entiende que debe continuar el teletrabajo, hasta que baje la pandemia del covid-19.