Adamari López superó el divorcio de Luis Fonsi yendo al psicólogo

ESTADOS UNIDOS.- Si alguien sabe cómo lograr sobreponerse a los obstáculos esa es Adamari López. La conductora y actriz puertorriqueña ha superado con éxito varias situaciones difíciles que la vida le ha presentado, como el cáncer de seno o su sonado divorcio de Luis Fonsi, un suceso que en su momento supuso un golpe «tan o más duro» que el diagnóstico de su enfermedad.

Así lo reveló la copresentadora del programa Un nuevo día (Telemundo) en una reciente entrevista con la periodista María Celeste Arrarás, donde la actual pareja del bailarín español Toni Costa recordó cómo consiguió salir adelante de este amargo episodio.

«En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aun cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo», compartió Adamari.

«Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así».

Hoy, que el paso del tiempo le permite ver lo sucedido desde otra perspectiva, Adamari no solo no guarda ningún tipo de rencor en su corazón, sino que está agradecida por todo el aprendizaje que esa situación que fue tan dolorosa en su momento dejó en su vida.