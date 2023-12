Acuerdo-histórico-en-la-COP28-le-dice-adiós-a-los-combustibles-fósiles

Por:Maholi Albuez

La Cumbre del Clima de este año, conocida como COP28, concluyó el miércoles con un acuerdo trascendental que marca un hito en la historia de estas reuniones. En medio del clima más caluroso registrado, representantes de cerca de 200 países lograron un consenso para iniciar una transición energética sin precedentes, abandonando progresivamente los combustibles fósiles. Este acuerdo fue celebrado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien destacó la importancia de poner fin a la era de los combustibles fósiles «con justicia y equidad».

