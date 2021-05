Actriz colombiana se disculpa por comentario sobre Kimberly Jiménez

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Después de publicar un comentario en Twitter refiriéndose la dominicana, Kimberly Jiménez, de una forma que los usuarios no consideraron correcta, la actriz colombiana Kimberly Reyes, pidió disculpas y resaltó que ha recibido mensajes donde le desean hasta la muerte.

“He recibido amenazas de muerte. Lamento que el tuit haya ofendido a algunas personas. Les pido mil disculpas, considero que hizo un papel espectacular. El mensaje se salió de control, les reitero mis disculpas. Por favor no hay necesidad”, expresó que lo siente mucho.

La exreina de belleza de Colombia, quien interpretó a la villana en la telenovela “El final del paraíso”, se había referido en un tuit que luego borró, al peinado que llevaba la representante criolla en el certamen.

Dice que por su opinión ha sido atacada y ha recibido amenazas que incluyen hasta a su familia.

“Ella siempre fue una de mis favoritas solo dije que me hubiera gustado verla sin el postizo que utilizó, nunca quise ofenderla”, confesó Reyes.

También te puede interesar:

Disney lanzará serie inspirada en las Hermanas Mirabal

“Había muchas personas ofendidas por el tuit que puse ayer, acerca de un aplique que tenía una chica de la República Dominicana, que quiero decir que esta fue una de mis candidatas favoritas, y cuando puse el tuit no me refería a nada despectivo contra ella, sino que quería verla in el postizo de cabellos, me hubiera encantado que se lo hubiera soltado, pero no fue nada ofensivo”, reseñó la actriz.