Actor sin empleo pide ayuda y consigue 30 mil suscriptores en Youtube en un día

Josep Linuesa es un actor español que actualmente no tiene trabajo y no cuenta con ningún sueldo fijo.

Por esa razón, pidió ayuda el pasado sábado a través de su cuenta de Twitter para conseguir suscriptores en su canal de YouTube y así poder monetizar sus videos.

El barcelonés, quien ahora reside en México y que es conocido por sus papel en películas como El cónsul de Sodoma (2009) y por series de televisión como Sin tetas no hay paraíso (2008-2009) y Enemigo íntimo (2020), siendo ésta su última producción, explicó que tiene 54 años y lleva más de un año sin trabajar.

Amics en tinc 54, soc actor i fa mes d’un any que no tinc feina. L’última em va portar a Mèxic i aquí estic, sense ingressos ni ajuts. S’em va acudir obrir un canal a Youtube i filmar els carrers de Mèxic, necessito 1000 subscriptors per poder rebre alguna cosa. Em porto 71 — Josep Linuesa (@JosepLinuesa) February 6, 2021

“Amigos, tengo 54, soy actor y hace mas de un año que no tengo trabajo. La última (serie) me llevó a México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas. Se me ocurrió abrir un canal en YouTube y filmar las calles, necesito mil suscriptores para poder recibir algo. (Sólo) tengo 71”, se puede leer en el tuit.

Una vez leída la petición, centenares de personas le empezaron a contestar, a darle ánimos, pero sobre todo a hacerse suscriptores de su canal Walkingstreetsfilms, que en este momento está a punto de alcanzar los 30 mil suscriptores.

El actor estaba tan impresionado que volvió a Twitter para agradecer la ayuda tras su publicación y para asegurar que tras el apoyo recibido, no pudo evitar llorar.

Además, agregó que no estaba para nada preparado para recibir tanto apoyo y le parecía inverosímil llegar a los mil suscriptores. “Amigos, no tengo palabras.

Tantos y tantos mensajes de ánimo me han hecho llorar, se los aseguro. Son las 3 de la madrugada aquí y no puedo, ni creo que pueda dormir en un buen rato. Sólo puedo decir gracias. ¡Me han dado toda la fuerza que me faltaba! ¡Ustedes son mi gente!”, escribió.

