Abuelo de 80 años gana 160 mil dólares en la lotería por jugar sin sus lentes

El anciano olvidó los anteojos en su casa y no pudo seleccionar los números que habitualmente escogía en la lotería Euromillones por andan sin sus lentes, y para su sorpresa, ganó el premio esperado por años.

Denis Fawsitt solía jugar la lotería escogiendo los números de los cumpleaños de los miembros de su familia.

Como andaba sin sus lentes se decidió por un ‘Lucky dip’, apuesta en la que los números de los billetes son generados aleatoriamente por la máquina de lotería al momento de la compra.

