Abinader sobre reforma constitucional: «No voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”

Por: José Morón / Color visión

SANTO DOMINGO.- En la rueda de prensa sobre el informe de los avances de las Mesas Temáticas, El presidente Luis Abinader, hablo sobre la propuesta de reforma constitucional y el temor que sienten algunos sectores de que se lleve a cabo.

El mandatario aseguró que no irá a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; «yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”.

“Nosotros creemos y planteamos esa reforma constitucional que estamos seguros va a institucionalizar mucho más nuestro país, porque si bien hay un Ministerio Público independiente, queremos que sea un requerimiento constitucional para bien del país y para fortalecer la justicia”, indico el mandatario.

También agregó que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial ya que no lo considera ético.

Fuente: Noticias SIN