Abinader otorga ciudadanía a Senador de New York Luis Sepúlveda

Senador de Estados Unidos es nombrado dominicano por Luis Abinader

Senador de New York Luis Sepúlveda recibe la ciudadanía por decreto del Presidente

En una ceremonia en el Palacio Presidencial, el Presidente Luis Abinader otorgó la ciudadanía dominicana al Senador del estado de New York, Luis Sepúlveda a través del decreto 574-22.

Es la primera vez en la historia que un Senador Estatal de los Estados Unidos en funciones se le otorga la ciudadanía dominicana. El Senador Sepúlveda se convierte así en el único Senador dominicano en el Estado de New York. En la juramentación y proceso de ciudadanía estuvo como asesor principal el Senador Alexis Victoria Yeb, quien estuvo presente en la ceremonia y es el “padrino” dominicano del Senador Luis Sepúlveda.

Consumado el acto de juramentación, Sepúlveda se convierte en el primer Senador estatal estadounidense en funciones en ser juramentado dominicano, el único senador dominicano en el Estado de New York y el primer funcionario electo de tan alto rango en ser juramentado dominicano por un presidente dominicano.

El Senador Victoria Yeb ha dicho: “el Presidente Abinader le regaló un Senador en funciones en New York a la patria”. Recordamos que en meses recientes Victoria Yeb ha sido el enlace para el primer acuerdo entre el Senado de New York y el Senado de República Dominicana. A raíz de dicho acuerdo ya el Senado dominicano ha anunciado múltiples medidas en favor de la diáspora dominicana e instituciones en el país.

Rusking Pimentel, Director de Comunicaciones para el Senado de New York, quien estuvo presente en la ceremonia, recordó que el Senador Sepúlveda, es el funcionario de más alto rango en New York con una concentración de dominicanos significativa en su distrito del Bronx. “Sepúlveda ha trabajado sin descanso para garantizar los derechos de los dominicanos en New York, fue el creador de la ley que les permite tener licencias de conducir sin importar su estatus migratorio, también en honor a un dominicano creó la Ley “Dream Act” para pagar la universidad con becas a hijos de inmigrantes que no tienen un estatus migratorio regulado, ofreciendo así la única esperanza de progreso y avance para miles de dominicanos que no podían ir a la universidad. Ha impulsado el aumento de salarios a las “homeattendents” dominicanas, y recientemente firmado los primeros acuerdos para el intercambio legislativo con miras a atender la diáspora dominicana en New York” ha dicho Rusking.

El “Senador Victoria Yeb y todos los involucrados en tan bella gestión han obrado para bien para la patria” comentó el director.

Sepúlveda agradeció al Presidente Abinader y le confirmó su compromiso de trabajar por todos los dominicanos y dominicanas ahora con un mayor sentido del honor y admiración.