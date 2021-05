Abinader invitó a conocer RD al cosmonauta ruso que fotografió el país desde el espacio

SANTO DOMINGO.- Luego de la foto que se hizo viral, donde un astronauta publicó una imagen del país desde el espacio, el presidente, Luis Abinader, le agradeció por sus palabras y lo invitó a visitarnos cuando que llegue a la Tierra.

“Thank you Oleg for your kind words and admiration towards our beloved#DominicanRepublic. We invite you to visit us as soon as you’re back from Space”,dijo el mandatario a través de cuenta de Twitter

En español: “muchas gracias Oleg por tus elogios a nuestra querida República Dominicana. Quedas invitado tan pronto regreses del Espacio”.

La foto del astronauta fue compartida desde la Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés), el 07 de mayo por medio de Twitter.

“Miré por la ventana y allí volamos sobre el país más visitado del Caribe: República Dominicana. Este paraíso en la Tierra es recordado por los huéspedes por sus fantásticas vistas y su naturaleza, que conquista tanto que involuntariamente uno quiere formar parte de él”, expresó Oleg.