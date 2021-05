Abinader envía emotivo mensaje de felicitación a las madres en su día

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, extendió felicitaciones a las madres dominicanas en su día, destacando que muchos en este día abrazaran a sus progenitoras, otros las recordaran a la distancia.

Mientras en su cuenta de Instagram expresó la protección que abriga el abrazo que siempre le da su madre y el ejemplo de madre que es su esposa, Raquel Arbaje.

Hoy es un día muy especial para nosotros los dominicanos, celebramos el Día de las Madres. Muchos abrazarán a su madre, otros la recordarán a la distancia. Un fuerte abrazo a todas las madres dominicanas. ¡Felicidades a la madre de mis hijas @raquelarbaje y a mi madre Sula! pic.twitter.com/NzBw7uvNXT — Luis Abinader (@luisabinader) May 30, 2021

“El abrazo más sincero es el que mi madre me da, ese que siempre me espera con los brazos abiertos dispuesto a protegerme y a reconfortarme en todo momento. Yo, como hijo, me aseguro de que esa protección sea recíproca e incondicional”, dijo a través de Instagram.

Agregó que “te amo mamá por ser quien eres con tus hijos; y te amo @RaquelArbaje por convertirte en ese modelo para nuestras hijas. ¡Feliz día madre dominicana!”.