Abinader designa a miembros del CERTV, Don Ellis presidirá el consejo

Mediante el decreto 238-21, el Poder Ejecutivo designó al productor de televisión Eliseo Antonio Pérez García (Ellis Pérez), como presidente del consejo de administración de la Certv; Carmen Alceste Heredia de Guerrero, vicepresidenta, y Natalia Mármol Candelario, secretaria.

Me honra la designación que me hace el Presidente Luis Abinader como Presidente del Consejo de CERTV(RTVD), para este período de gobierno. Me comprometo a rendir mi mejor y mas efectivo servicio, junto a los demás miembros del Consejo. Un honor.