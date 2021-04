Abinader congela debate de reelección en el PRM por dos años | Hoy Mismo

in

Por: José Morón / Color visión

El presidente Abinader pidió al PRM, en una carta, parar el debate de la reelección presidencial por al menos dos años y que su prioridad por el momento es sacar al país de la crisis por la pandemia del covid-19, destacan en Hoy Mismo​ por Color Visión​.

Luis Abinader se está cuidando de no repetir el error que cometió Danilo Medina quien deploró la reelección y lo comparó como comerse “un tiburón podrido”.

Para mí lo importante es lo que no ha dicho y es que no ha dicho que no tiene intención de ir más allá de 2024, recalca Yohanna Valenzuela​

