Abinader asegura están actuando para evitar muertes por difteria

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Ante los casos de difteria que ha cobrado la vida de 10 niños, el presidente de la República señaló que están llevando a cabo acciones para evitar más fallecimientos. Desde febrero unos 20 casos se han registrado en varias demarcaciones de país.

El jefe de Estado también aclaró que los casos registrados hasta el momento no son “recientes” si no que vienen desde el año pasado porque no hubo vacunación contra esa enfermedad.

“Hay que decir, sin buscar excusas, aún no sea de este Gobierno, el tema del Covid-19 ha trastornado el sistema de salud en términos generales y en temas de su eficiencia, de todas maneras nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que todas las otras enfermedades, además de las del covid-19 poder atenderlas de la manera correcta”, declaró Abinader.

Otro de los temas que abordó el jefe de Estado, es el relacionado a la reforma de la Policía Nacional, al asegurar que se está avanzando en ese sector.

¡Escuchamos a los comunitarios de Espaillat! El Pdte. @LuisAbinader se reunió con representantes de juntas de vecinos de la provincia Espaillat, de quienes escuchó las necesidades de sus comunidades y manifestó su interés en ir solucionándolas por prioridad. #EstamosCambiando pic.twitter.com/oUfsAoniJO — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) April 17, 2021

En otro tenor, el presidente de la República dijo que la Cumbre Iberoaméricana de jefes de Estado a celebrarse en España, será de muchas expectativas, debido a la crisis mundial que ha provocado la pandemia el covid- 19.

“Vamos a unificar criterios con los países en relación con las grave crisis de la pandemia y también la post pandemia y la recuperación, los problemas comunes que tenemos también, y los problemas que podemos resolver juntos”, dijo Abinader.

Las declaraciones el mandatario las ofreció, luego de participar de un encuentro con dirigentes de juntas de vecinos de la provincia Espaillat.

Además del encuentro con los dirigentes de juntas de vecinos en Moca, Abinader dio el primer palazo para la construcción del primero de los 19 retornos en la autopista Duarte próximo a La Vega.