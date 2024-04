Ángela Carrasco y Fausto Rey en concierto en el Lehman Center New York

Los cantantes dominicanos Ángela Carrasco y Fausto Rey se reunirán por primera vez en un escenario con el concierto «Hoy Como Ayer», el sábado 4 de mayo en el Concert Hall At Lehman Center de Nueva York, en una producción de Mundo Libre Music.

SANTO DOMINGO.- La presentación celebra el orgullo dominicano con dos iconos de la realeza de la canción romántica de República Dominicana, la aclamada cantante, actriz y soberana Ángela Carrasco, y el eterno monarca romántico Fausto Rey, destaca la empresa Mundo Libre Music.

Ángela Carrasco, ganadora este año del Gran Soberano, el principal galardón que entrega el arte popular y clásico en República Dominicana, es protagonista de una serie de producciones discográficas que la han consolidado como una artista latina de categoría mundial.

Entre sus principales éxitos musicales figuran «Quererte a ti», «Si tú eres mi hombre y yo tu mujer», «No me puedo quejar», «Callados», «Alguien como tú», «Ahora o nunca», «Lo quiero a morir», «Boca rosa», «Quiéreme».

Por igual, «Cariño Mío», «Caribe», «Canción de Judas», «Tú también me haces falta», «Es más que amor», «Ese Hombre es», «No, no hay nadie más», «Todo estará en paz», «Lástima», «La última cena», entre otras que cantará en el Lehman Center.

Fausto Rey es un cantante dominicano con un estilo romántico y su voz distintiva le ha valido reconocimiento en el ámbito de la música latina.

En su repertorio figuran temas como «Es tu día feliz», «Adultos», «Si no es por amor», «Yolanda», «Me muero por estar contigo», «De qué priva María», «Loco dicen que soy», «Nos vamos a decir adiós», «El inventario», «Adultos» y más éxitos que a lo largo de su carrera estarán presentes en esa gran noche «Hoy Como Ayer».

Además de baladas, Fausto Rey también ha interpretado numerosas canciones de bachata, un género musical tradicional de República Dominicana y con su participación ha contribuido al desarrollo y la difusión de este género.

«Hoy Como Ayer», el sábado 4 de mayo a las 8:00 de la noche, en el Concert Hall At Lehman Center, promete será un concierto exitoso y lograra satisfacer tanto a los artistas como al público, creando una experiencia memorable para los asistentes.

Información y boletos: 718-960-8835 y en el Box Office del Lehman Center.