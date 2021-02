in

Es Temprano Todavia. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Las ruinas de San Francisco se han convertido en el escenario para la cultura y el baile desde hace 13 años. Y es que, desde su constitución oficial el 3 de febrero de 2008, el grupo Bonyé ha puesto a más de uno a gozar.

Integrado por Félix Báez, Néstor Sánchez, Franklin Soto y Chino Méndez; un grupo de amigos que coincidían en los bares de la zona colonia, iniciaron haciendo percusión de música, y notaron su afinidad como grupo. Es con la inclusión de músicos y equipos de amplificación que se forman como agrupación.

El nombre del grupo, hace referencia a José María Guerrero “Bonyé”, quien fue un alabado bailarín de son en el país. En palabras de Néstor Sánchez, Bonyé era la encarnación del prototipo del son, un hombre elegante que con su manera de vestir y bailar construyo un estilo de baile de talla de competitividad mundial.

Un lugar de encuentro

El ambiente creado todos los domingos en las ruinas de San Francisco con la participación del grupo Bonyé, es un espacio de esparcimiento, donde lugareños y extranjeros “arman la fiesta”. En medio de la presentación del grupo, hay un momento de homenaje patriótico, donde se enaltece a la bandera dominicana y a los personajes de la historia independentista, cerrando con un fragmento del poema “Arriba El Pabellón” de Gastón Fernando Deligne.

Los integrantes de la orquesta rememoran que han tenido turistas de todo tipo, y que “el junte” que se arma allí fluye de manera natural, por el poder de unión que hay en la música.

Cosechando éxitos

Como grupo tienen un amplio repertorio que incluye son, merengue, bolero, guaracha, cumbia y salsa. Y han compartido estos espacios con artistas de la talla de Johnny Ventura, Conjunto Quisqueya, Pavel Núñez, Maridalia Hernández, Adalisa Pantaleón, Charlie Rodríguez, Rafa Rosario, entre otros.

El impacto de la agrupación ha sido increíble, al punto de reproducir estos espacios en otras latitudes, como es el caso de “La Placita del Son” en New York. Por otra parte, el prestigioso periódico The New York Times, ha reseñado la influencia del grupo Bonyé en dos ocasiones; además de otros influyentes medios como CNN, en su versión anglosajona y latina.

Actualmente, por la contingencia de la pandemia, el Grupo Bonyé tiene sus presentaciones suspendidas, en espera para retomar la cita de todos los domingos de 6pm a 10pm.