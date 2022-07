A abogado constitucionalista le preocupa proyecto de Ley sobre derecho a la Intimidad

- Publicidad -

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley de protección a la intimidad o mordaza que podría limitar la libertad de expresión y de prensa y que está bajo estudio en el Congreso Nacional, le parece preocupante al abogado constitucionalista Nassef Perdomo.

«Aunque no haya sido la intención, ciertamente puede ser una ley mordaza, no porque le da poderes extraordinario al Estado, sino porque puede servir para fomentar la autocensura, que es igual de grave o quizás más que la censura pública», sostuvo Perdomo en la entrevista central de El Despertador.

El jurista manifestó que en leyes para tu poder sancionar a una persona por haber cometido un hecho, ese hecho tiene que estar tipificado en la ley, y tiene que existir un tipo penal el cual tú puedas entrar esa conducta.

«Los tipos penales tiene que estar bien pensando, y el tipo penal de ese ese proyecto es demasiado amplio, entonces eso entra en conflicto con la libertad de expresión. Por ejemplo te dice que si tu obtiene una imagen tomada en un ambiente que no es público tu necesita la autorización de esa persona que sale en esa imagen y eso es cierto y correcto hasta cierto punto, si tu como periodista estás haciendo un reportaje quizás no es lo más correcto que uses una foto mía yo en traje de baño en una piscina, ahora si esa imagen si tiene interés público en su misma no puede estar sancionado», explicó Perdomo.

Fuente: Noticias SIN

