7 momentos estelares de los premios Grammy 2019

¿Quieres saber Los Ganadores? Sigue leyendo.

Talento, glamour y empoderamiento femenino, son cuatro palabras con las que se puede definir la ceremonia de los premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Los premios Grammy resaltaron lo mejor de la industria de la música a través de la premiación de sus protagonistas: compositores, cantantes y producciones discográficas.

Esta edición de los premios, la número 61, se efectuó en el Staples Center de Los Ángeles, California. Allí los máximos exponentes de la música contemporánea se dieron cita para aplaudir las actuaciones de la noche y los ganadores de las categorías y géneros de la música que fueron

premiados.

La ceremonia de premiación de los Oscar de la música, como también son conocidos los premios Grammy, destacó este año por una gran presencia femenina que llegó a su clímax con la intervención de la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama. Es igualmente destacable el triunfo del género rap.

Si no pudiste ver los premios Grammy, a continuación te hacemos un resumen de los momentos más importantes de esta ceremonia anual y los ganadores de las categorías premiadas

5 momentos estelares de los premios Grammy 2019

1. La ex primera dama, Michelle Obama, aparece en el escenario con su fuerza y seguridad características. En su muy ovacionado discurso, resaltó la importancia de la música en su vida y se pronunció a favor de la inclusión y la igualdad de género.

2. Por primera vez, los premios Mejor Canción y Mejor Grabación, fueron conferidos a canciones del género Rap. El artista premiado fue Childish Gambino, quien no estuvo en la ceremonia para recoger los galardones.

3. La presencia femenina en los premios Grammy de este año fue arrolladora; no sólo las féminas fueron las grandes ganadoras de la noche. También protagonizaron los homenajes realizados. Dolly Parton y Meley Cyrus, unieron sus voces para rendir tributo a Diana Ross.

4. La legendaria banda de rock Metálica, acompañó a Lady Gaga, una de las más resaltantes ganadoras de los premios, en la interpretación del tema central de la película “A Star is Born”, denominado Shallow.

5. La aparición intempestiva en cámara de un integrante de la producción del evento, le robó protagonismo momentáneamente a la presentadora Alicia Keys y a su acompañante en el escenario Jhohn Mayer. Ambos rieron.

Ganadores de los premios Grammy 2019

• Álbum del año: “Golden Hour” de Kacey Musgraves.

• Grabación del año: “This Is America” de Childish Gambino.

• Canción del año: “This Is America” de Childish Gambino y Ludwig Goransson.

• Mejor artista nuevo: Dua Lipa.

• Mejor interpretación pop solista: Lady Gaga por “Joanne”.

• Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper.

• Mejor álbum pop vocal: “Sweetener”, Ariana Grande.

• Mejor álbum pop vocal tradicional: “My Way” de Willie Nelson.

• Mejor interpretación de rock: “When Bad Does Good”, Chris Cornell.

• Mejor canción de rock: “Masseduction” de St. Vincent.

• Mejor álbum de rock: “From the Fires” de Greta Van Fleet.

• Mejor álbum de música alternativa: “Colors” de Beck.

• Mejor interpretación de R&B: “Best Part” de H.E.R. con Daniel Caesar

• Mejor canción de R&B: “Boo'd Up” de Ella Mai, DJ Mustard, Larrance Dopson y Joelle

James.

• Mejor álbum de R&B: “H.E.R.” de H.E.R.

• Mejor álbum urbano contemporáneo: “Everything Is Love”de The Carters.

• Mejor interpretación de rap: “King's Dead” de Kendrick Lamar, Jay Rock, Future y James

Blake; y 'Bubblin' de Anderson.Paak.

• Mejor interpretación rap/cantada: “This Is America” de Childish Gambino.

• Mejor canción de rap: “God's Plan” de Drake.

• Mejor álbum tropical latino: “Anniversary” de Spanish Harlem Orchestra.

• Mejor álbum de latin jazz: “Back to the Sunset” de Dafnis Prieto Big Band.

• Mejor álbum de jazz vocal: “The Window” de Cecile McLorin Salvant.

• Canción compuesta para un medio audiovisual: “Shallow” de 'A Star Is Born'.

• Mejor banda sonora: “The Greatest Showman”.

• Mejor música original para un medio visual: “Black Panther”.

• Mejor diseño de empaque de edición limitada: “Squeeze Box: The Complete Works of

'Weird Al' Yankovic”.

• Mejor álbum hablado: “Faith _ A Journey for All” de Jimmy Carter.

• Productor del año, no clásico: Pharrell Williams.

• Mejor video musical: “This Is America” de Childish Gambino