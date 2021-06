5 alimentos considerados “chatarra” que ayudan a bajar de peso

Por: Patricia Chirinos

Las mujeres que desean perder peso tienen que enfrentarse a realizar molestas dietas y dejar de comer lo que más les gusta generalmente: la famosa comida “chatarra”.

Sin embargo, hoy te traemos una clave para que no dejes de comer lo que gusta mientras bajas de peso. Porque el secreto está en no excederte las calorías.

Resulta que la comida chatarra es mucho más calórica de lo pueden imaginar, por eso, los expertos recomiendan sacarla de tu dieta por completo.

Pero, no te preocupes, no caigas en el error de satanizar toda la comida considerada “chatarra”, algunas aunque no son muy saludables, pueden ser tus aliadas para perder peso.

Acá te mostraremos 5 alimentos que, a pesar de ser malos para bajar de peso, en realidad podrán ayudarte a bajar de peso, según ha citado la revista Vix.

1. Pan integral o de caja

En los últimos años, se ha creado una mala reputación contra los carbohidratos. Según algunas dietas como la keto, los hidratos de carbono son el enemigo número uno para lograr la pérdida de peso.

Sin embargo, es recomendable consumirlos varias veces al día, pues son tu fuente principal de energía para realizar tus actividades. Sólo procura no comer demasiados, porque son calóricamente densos.

2. Pasta larga y corta

Es otro caso de hidratos de carbono vistos como el enemigo. Pero la realidad es que la pasta tiene muchos beneficios, además de que hay muchas opciones para prepararla.

La pasta te darán mucha energía a lo largo del día, tiene una buena cantidad de fibra y algunas contienen proteínas, así que te saciarán por más tiempo y facilitarán la regeneración celular posterior a tus actividades físicas intensas.

3. Pizza

La pizza es un delicioso platillo que se convirtió en el favorito de muchos hogares en el mundo, pero también es uno de los más calóricos, lo que complica la pérdida de peso si se come de manera recurrente.

Por eso debes elegir adecuadamente el tipo de pizza que comerás. Procura que sea de masa delgada y hecha con salsas caseras, pues las industrializadas son más calóricas. Si tú la prepararás en casa, usa queso bajo en grasa, elabora tu salsa italiana y agrega muchos vegetales.

4. Alitas de pollo

Vas a pensar que te estamos tomando el pelo, pero no es así. Las alitas son una parte deliciosa del pollo y contienen muchas proteínas, pero cuando las fríen en aceite por varios minutos y les agregan salsas industrializadas se vuelven una bomba de calorías.

La manera de hacerlas menos calóricas es modificar su preparación. Sólo quita la piel y cocínalas a la plancha o parrilla; después agrega algún tipo de picante o limón para aderezar y disfruta.

5. Cotufas o palomitas de maíz

Las palomitas de maíz (conocidas como rocetas o choclos) tienen una mala reputación, pues se les considera comida chatarra por la gran cantidad de grasas y sal que se requiere para prepararlas en los cines.

Afortunadamente, puedes hacer tus propias palomitas caseras en cinco minutos con una cucharada de aceite y sal al gusto. De hecho, si utilizas sólo una cucharada de aceite para dos o tres puños de maíz palomero, comerás apenas 500 calorías y tendrás un bowl completo.

