Consejos para cuidar tus prendas favoritas

Apuesto a que en tu closet está esa camisa que tienes desde hace tiempo y procuras usar por lo menos una vez al mes. Seguro tienes también ese vestido negro, ceñido, clásico que te encanta y cuidas con especial atención ¿Cuáles son tus prendas favoritas?

Todos tenemos prendas de vestir favoritas, que por el uso y el tiempo podrían verse desgastadas alejando la posibilidad de que sigan formando parte de nuestro look habitual. Para evitar que estas ropas queden relegadas al baúl de los recuerdos, es imprescindible brindarles los cuidados que ayuden a que sus fibras y colores se preserven.

¿Sabes cómo cuidar tus prendas favoritas? Las previsiones para mantener nuestra ropa en buen estado, empiezan desde el momento en que decides comprarlas ¿Por qué? Imagina esta situación:

ves una camisa de seda cuya textura te encanta; pero sabes que te gusta lavar en casa, por lo que nunca la llevarás a la tintorería. El destino de esta prenda será el desgaste temprano ¿Eres así?

Entonces sigue estos sencillos consejos para cuidar tus prendas de vestir favoritas:

 Compra prendas realizadas con telas que puedas mantener fácilmente.

 Lee las instrucciones de lavado de la ropa, antes de ponerla en la lavadora.

 Si tienes ropa delicada y que sólo debe lavarse a mano y con agua fría, hazlo. De lo

contrario sentenciarás la prenda de vestir a una vida finita.

 Antes de lavar tu ropa favorita, sepáralas de aquellas que puedan mancharla.

 Usa el detergente adecuado para cada prenda. Por ejemplo, no uses jabón con agentes

blanqueadores en ropa de color.

 Para proteger los colores de un rápido desgaste, lava y plancha tu ropa favorita al revés.

 Si te gusta secar tu ropa al sol, cuida no exponerlas demasiado a los rayos del astro rey

porque recibir demasiada luz quemará los colores de la tela.

 No toda la ropa debe colocarse en ganchos o perchas. Los suéteres se deterioran rápido

guardándolos de esta manera.

 Lava tu ropa en el ciclo de lavado que le corresponda. El mal uso de la lavadora puede

ocasionar daños importantes a tus prendas de vestir.

¿Te gustan estos consejos?

