4 claves para ser más productivo

Si eres de las personas que valoran su tiempo y quieren aprovecharlo al máximo, es probable que te hayas preguntado cómo podrías ser más productivo. Te indicamos cómo.

En nuestros días es común estar saturado por la cantidad de tareas que se acumulan, bien sea en la casa o en el trabajo, a tal punto de no saber por dónde empezar. A muchas personas esta situación les provoca agobio, ansiedad y estrés. Ante esta situación, la solución es aprender a gestionar con efectividad. En otras palabras, aprender a ser más productivos.

A continuación, te ofrecemos cuatro claves para que sea más productivo y aproveches al máximo el tiempo.

Haz una lista detallada de las tareas que debes realizar. Divide las tareas grandes o que impliquen mayor esfuerzo en actividades más pequeñas que en conjunto ayudan a cumplir con el objetivo trazado.

Elimina los elementos que podrían distraerte de lo que estás haciendo. Por ejemplo, el celular. Además, procurar focalizar tu concentración en una cosa a la vez; es mejor elegir una tarea y concentrarse en ella hasta acabarla o avanzar según lo que hayamos planificado para ese día.

Para ser productivo es vital estar saludable, descansado y enfocado en las labores a realizar. Por eso, duerme lo suficiente para estar ágil y activo; levántate temprano y aprovecha el día; desayuna bien, haz algo de ejercicio, y sobre todo organízate con calma y no con las típicas prisas y estrés de llegar tarde. Si te da tiempo puedes incluso hacer alguna tarea de tu lista antes de empezar la jornada. Si haces todo esto, notarás que el resto del día estás más relajado y enfocado.

La productividad no consiste sólo en hacer más cosas, sino también en hacer las cosas correctas. Probablemente haya algunas tareas que no necesites hacer, o compromisos a los que puedas decir que no. Prueba a hacer esa tarea de aclarar qué es lo que realmente te conducirá a cumplir con tus objetivos y hazlo.