3 razones por las que un niño siempre debe convivir con su padre

Hay parejas que solo piensan ellas y no en sus hijos cuando terminan su relación y comprometen la salud emocional de sus hijos. Sabemos que la separación de padres puede afectar mucho a los niños, y sin embargo, muchas mujeres les prohíben a los padres verlos.

Esta actitud solo puede provocar un trauma, pues el niño también puede pensar que su papá tal vez no lo quiere ver, mientras nosotras lo único que hacemos es impedírselo.

Es muy importante tomar en cuenta los sentimientos nuestros hijos y no solo el de nosotras. Acá te decimos las 3 poderosas razones por las que siempre dejar que tus hijos convivan con su padre.

Confianza

Una razón por la que un hijo debe convivir con su papá es la generación de confianza, pues sí ellos conviven constantemente, el niño agarrará cierta confianza a su padre pues él se entera que su padre está interesado en él y así le podrá contar todas las cosas que tal vez no le pueda contar a su mamá.

Salud Mental

Hoy en día el bullying es causado por cualquier razón, especialmente cuando los papás de un niño están separados, pues las demás personas creen que los niños no son felices por el simple hecho de no tener a sus papás juntos, y aunque eso no es del todo cierto, es muy importante que tus hijos convivan con su padre pues así podrán quitar el dolor que los demás provocan.

Amor y seguridad

En ocasiones, un niño que tiene a sus papás separados puede llegar a pensar que ninguno de los dos sienten amor por él, pues sí lo sintieran se hubieran quedado juntos. Por eso es muy importante que el padre conviva con el hijo para que pueda sentir que es verdaderamente amado por su padre.

Por otro lado, si tú dejas que tu hijo conviva con su papá, lograrás generar seguridad tanto en tu hijo como en ti, pues recuerda que su papá es su papá y no un conocido más. Así que mejor relájate, porque sólo lo estás haciendo por tu hijo y el único beneficiario va a ser tu pequeño.

