10 películas de terror para ver en este Halloween

Halloween, la Noche de todos los Santos o la Noche de las Brujas, es una celebración pagana Celta que se ha ido occidentalizando en los últimos tiempos. La fecha viene acompañada de varias tradiciones de terror, entre ellas el peculiar maratón de películas de este género que no pueden faltar en una de las noches más esperadas por quienes adoptaron esta tradición como suya

Así que, si en tus planes no está el salir de fiestas, ni disfrazarte para la ocasión, quedarse en casa con un buen maratón de cintas escalofriantes es la mejor opción.

Ya sean clásicos o nuevos descubrimientos, te traemos una lista con algunas de las mejores películas de terror, suspense o thriller para ver en familia, amigos o parejas. Escoge el título de tu preferencia (o el que menos miedo te de), haz las palomitas, apaga la luz y ¡dale play!

El Resplandor (1980)

Una de las cintas que no puede faltar en tu repertorio del día es El Resplandor. La historia de este hombre de familia que se vuelve un maníaco homicida decidido a aterrorizar a su familia, es uno de los clásicos más famosos de todos los tiempos. Si te sientes valiente, no dudes en verla si aún no lo has hecho

Pesadilla en la Calle Elm (1984)

Si de terror hablamos, el popular espíritu de un asesino en serie que aparece en las pesadillas, Freddy Kruger, es una apuesta segura para dar brincos del susto. Con su cuerpo quemado, su guante afilado, su sombrero y suéter a rayas rojas, es uno de los personajes más terroríficos y famosos de todos los tiempos que te garantiza varias horas de entretenimiento y miedo

ElProyecto de la bruja de Blair (1990)

Esta película marcó toda una generación de jóvenes a finales de la década de los 90 y a principios de los años 2000, convirtiéndola en una obra de culto entre los amantes delterror. Su espectacular campaña de marketing donde sus directores la ‘vendieron’ como un documental basado en hechos verídicos, no hizo más que aumentar la expectación en torno a este filme que se rodó en apenas 8 días, con un bajo presupuesto y que al final se acabó convirtiendo en elprimer fenómeno de terror viral

Los otros (2001)

Siendo una de las cintas con los giros más inesperados, Los Otros se cuela en la lista como una de las mejores. Con mucho suspenso, actuaciones de primera, y sorpresas, es una de las obligatorias por ver en esta fecha

El Aro (2002)

Aunque ya han pasado casi 20 años desde su estreno,The Ring(El Aro en español) nos sigue atormentando igual que desde el primer día. El filme es un remake de la película de terror japonesa Ringu (1998) del director Hideo Nakata, y cuenta la historia de una cinta de video que contiene unas imágenes que todo aquel que la ve en la pantalla recibe una llamada en la que se le anuncia que va a morir en 7 días. No volverás a coger el teléfono después de ver una película de terror, ¡te lo aseguramos!

Y si viste la original de Hideo Nakata, has de saber que está preparando el regreso 20 años después de la famosa saga The Ring. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión?

El Expediente Warren (2013)

Basados en los casos investigados por los cazas fantasmas más populares de la historia, el Matrimonio de Ed y Lorraine Warren, las películas son un coctel de emociones donde el miedo y la angustia predominan a lo largo de las cintas. Todos, basados en hechos reales, son el plus perfecto para tener una noche terrorífica inolvidable

IT (2017) IT 2 (2019)

El estreno de la adaptación de la novela de Stephen King en 2017 rompió con todos los esquemas. La parte I deIt consiguió una recaudación de más de 700 millones de dólares y las valoraciones tanto de los espectadores como de la crítica fue unánime: una de las mejorespelículas de terrorde los últimos años.

Fue tal su éxito que se ha convertido en la película de miedo más taquillera de la historia. El año pasado regresó con la segunda parte y cierre de la bilogía. Después de ver las películas no volverán a hacerte nada de gracia los payasos, avisado quedas.

La Maldición de Hill House (2018)

Una de las producciones más populares de Netflix cuenta la historia de 5 hermanos cuyas vidas fue destruida por los demonios que habitan en la casa donde crecieron. Una historia que se cocina a fuego lento, va desenmarañando los sucesos que, tras las experiencias paranormales, llevaron a esta familia a la destrucción

Nosotros (2019)

Llena de simbolismos, suspenso y humor negro, te garantizamos unas horas de entretenimiento que te pondrán a pensar, analizar, debatir tanto que terminarás con la cabeza dando vueltas

Misa de Media Noche (2021)

También del gigante del streaming, Mindnight Mass (Misa de Medianoche en español), nos trae una trama donde una fuerza del mal en compañía del extremo fanatismo religioso pone en peligro a toda una población quiénes poco a poco deberán desvelar los extraños sucesos que ocurren y correr por sus vidas. Esta es una trama que sin duda no solo te asustará, sino que te hará reflexionar