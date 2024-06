Travis Kelce asiste al concierto de su novia Taylor Swift en Londres

Travis Kelce, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, hizo una aparición especial este domingo en el espectáculo ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift, celebrado en Londres.

Kelce, ampliamente reconocido como el mejor ala cerrada activo de la NFL, ha mantenido una relación con la estrella del pop desde finales de la temporada pasada de la National League Football, en la que Swift asistió a varios partidos para apoyar al jugador. Entre estos, destaca su presencia en el Super Bowl LVIII, donde los Chiefs vencieron en tiempo extra a los San Francisco 49ers.

En esta ocasión, Travis Kelce apareció en el escenario del estadio de Wembley durante la introducción de la canción ‘I Can Do It With a Broken Heart’, vistiendo un sombrero de copa y frac. Su participación incluyó una rutina en la que cargó a Taylor Swift hasta un sofá en el centro del escenario y luego le aplicó maquillaje en el rostro con una brocha, lo que fue ovacionado por el público.

La relación entre Kelce y Swift ha tenido un notable impacto en la NFL, atrayendo a numerosos seguidores de la cantante, conocidos como ‘Swifties’, a los partidos de los Chiefs. Según la revista Forbes, en septiembre de 2023, las ventas del jersey número 87 de Kelce aumentaron un 400% después de que Swift asistiera a un partido entre los Chiefs y los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium, colocándolo entre las cinco camisetas más vendidas de la NFL.

Travis Kelce deberá regresar a Estados Unidos antes del 20 de julio para unirse al campo de entrenamiento de los Kansas City Chiefs, quienes se preparan para la temporada 2024 con la esperanza de ganar su tercer Super Bowl.