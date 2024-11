¿Para quien te vistes?

¿En que espejo te miras cuando te vistes?

Por Antonio Briceño / Color Visión

En que espejo te miras cuando te estás vistiendo, quizás me dirías que en el de la entrada del cuarto, pero no estoy hablando de eso, me refiero a sí, piensas en ti, en tus amigos, en una persona que quieres agradar, en tus amigas, etc. Comparte tu respuesta participando en la siguiente dinámica y entérate que piensa la mayoría.

Si tu respuesta es diferente de «PARA MI» probablemente tu imagen esta ligada a un tercero y es importante analizar cual es el grado de amor que sientes hacia ti misma, cuan feliz estas con lo que eres , cuanto te aceptas y como esta tu autoestima.

Obviamente es agradable una mirada de otros , llamar la atención , pero es mucho mas importante el grado de amor y aceptación para contigo misma.

Por que es importante el amor propio y la aceptación de uno mismo?

Partimos de una situación en la cual una mujer empoderada, que se acepta como es, decide salir y para sentirse bien consigo misma escoge su mejor traje, acorde con la situación, se peina, se maquilla y al final se ve en el espejo y dice «que bella estoy». Esa mujer sale cargada de confianza en sí misma, irradiando una energía increíble, que se difumina a su alrededor, atrapando y contagiando a propios y extraños.

Que puede lograr esa mujer con esa energía?, la respuesta es Todo. Esta mujer regresará a su casa más empoderada, independientemente de la experiencia del día, no necesito de la aprobación de nadie, solo cree en ella.

En contraposición, otra mujer que duda de ella, que no se acepta, que busca aprobación, que piensa primero en que dirán los demás, igualmente escoge su mejor traje, se peina, se maquilla y al final se mira en el espejo y piensa «Esto se me ve raro», busca a alguien cercano y le pregunta «Como me veo» y comienza una ráfaga de dudas y opiniones que termina en cambios de look (Pueden ser muchos) y perdida de energía.

Al final sale sin brillo propio, con la energía baja e irradiando inseguridad y necesidad de aprobación. La pregunta ahora será ¿Que puede lograr esta mujer? .La respuesta la dejo en tu imaginación

Si adicionalmente no percibe que ha agradado, no logra aprobación, regresara a la casa frustrada e incrementando la no aceptación pudiendo producirse sufrimiento psíquico y dependencia emocional.

Esto también se puede observar en mujeres que al vivir el final de una relación amorosa dependiente, afirman que han recuperado su identidad, la cual estaba proyectada en el otro y al darse cuenta de eso, recuperan el auto amor consciente elevan su autoestima, cambian su energía y su vida cambia radicalmente para bien.

La invitación es cada día a quererse mas ,a aceptarse como son ,a creer en la maravilla de la vida y a derramar energía por todos lados para lograr todo lo que se propongan con mucho amor y serenidad.