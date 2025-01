Licey derrota al Escogido en el primer juego de la serie final

La final se juega a un 7-4, y el Licey toma ventaja en la serie 1-0

Por Noticias SIN

Redacción. – Los Tigres del Licey se llevaron el primer partido de la serie final al ganarle a los Leones del Escogido en catorce entradas 4-3, en un juego no apto para cardíacos.

Con bases llenas y un solo out, Sergio Alcántara bateo un elevado de sacrificio al jardín central, anotando el hombre de tercera para sellar la victoria azul.

Por los Tigres abrió el derecho Brooks Hall, quien lanzó cuatro y dos tercios de entradas de cuatro hits, dos carreras y seis ponches. Fue relevado por Reymín Guduán, quien permitió el cuadrangular de Sócrates Brito. También tiraron Ulises Joaquín en el sexto, Enyel De Los Santos (7), Wander Suero (8), Jairo Asencio (9), Adonis Medina (10), Anthony Vizcaya (11), Jonathan Aro (12), Zach Muckenhirn (13).

Por los Leones, Sócrates Brito bateó jonrón de dos vueltas y un sencillo; Erik González dos inatrapables, Yamaico Navarro un tubey y Zoilo Almonte un hit.

Víctor Mendoza dio triple y sencillo con una remolcada; Harold Ramírez tres sencillos y una empujada; Johan Rojas un doble, Cristhian Adames dos sencillos; Domingo Leyba y Francisco Mejía un imparable cada uno por los Tigres.

Los Leones tomaron el control del juego en la segunda entrada ante el abridor Brooks Hall por hit por la intermedia de Erick González que permitió anotar a Yamaico Navarro.

Los azules igualaron la pizarra en el cierre del cuarto inning frente al abridor Grant Gavin. Harold Ramírez abrió con hit por el prado derecho y fue out en la intermedia en intento de robo. Troy Johnston entregó el segundo out con elevado al left, Domingo Leyba negoció base por bolas y anotó por triple por el right de Víctor Mendoza.

Los melenudos volvieron a la carga en la alta del quinto por cuadrangular con uno a bordo de Sócrates Brito frente al relevista zurdo Reymín Guduán.

Los azules no se hicieron esperar y empataron el juego 3-3 en el cierre del quinto frente al relevista Spencer Patton. Gustavo Núñez negoció transferencia. Johan Rojas recibió pelotazo. Emilio Bonifacio se sacrificó por la vía 5-3 moviéndose los corredores a tercera y segunda. Finaliza el trabajo de Patton. R.J.

Alaniz se hace cargo del box. Sergio Alcántara falla por la 4-3 anotando Núñez y llegando Rojas a la antesala desde donde anota por imparable

El próximo partido se jugará este martes 21 enero a las 7:30 de la noche, siendo el Escogido dueño de casa.