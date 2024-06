Jorge Bernal y su impactante despido de Telemundo

En el nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner Figueroa, en el que fueron invitados su esposa Karla Birbragher y el conductor cubano, Jorge compartió uno de los momentos más surrealistas vividos.

Es difícil ver a Jorge Bernal serio. Y, si lo está, es para gastar una broma de las suyas. Ese sentido del humor tan suyo, además de su forma de comunicar, fue lo que le abrió de inmediato las puertas en televisión y los hogares de millones de espectadores que siempre han disfrutado con sus contenidos.

Después de más de dos décadas en la que fue su casa televisiva, Telemundo, canal en el que creció y llegó a estar entre los presentadores más representativos, salió de la manera más inesperada.

Aunque hoy eso ya es pasado y brilla como talento estrella de Univision, irremediablemente, ese capítulo sigue doliendo un poquito porque uno nunca olvida el lugar donde fue tan feliz.

En el nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner Figueroa, en el que fueron invitados su esposa Karla Birbragher y el conductor cubano, Jorge compartió uno de los momentos más surrealistas vividos el día de su despido.

Él sabía a lo que iba cuando caminaba los pasillos de la tercera planta y, una vez más, dentro de lo incómodo y triste que debería ser un momento así, Jorge recurrió a su forma de ser y vivir la vida para hacer de este instante uno menos dramático.

Antes de que llegara el señor que llevaba los papeles para firmar, esto fue lo que él preparó. «Llaman al señor de recursos humanos, tomo mi teléfono y pongo la canción de Boyz II Men ‘It’s So Hard to Say Goodbye’. Y cuando entra el chico de recursos humanos con su portfolio, yo hago así (play), él escucha la música, mira a Ricdamis, que baja la cabeza, y mira al otro que le dice: ‘esta va a ser la separación más chévere que vas a tener'», recordó Jorge del día de su despido.

De todo menos a echarse a llorar. El conductor estaba menos nervioso que el chico que le dio la documentación, quien estaba «pálido». Tocaba salir de allí y lo hizo con la cabeza muy alta y con ese sentido del humor tan suyo, a pesar de la pena que también le causó esta noticia.

«Cuando estoy saliendo, veo el logo de Telemundo NBC Universal, cojo mi celular y lo grabo, eso nunca lo publiqué. Y cuando salgo de la puerta de Telemundo y vuelvo a ver el letrero otra vez, dije para mí: ‘Voy a regresar, nos vemos pronto. Pero antes voy a estar en Univision'», recordó.