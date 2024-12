Golden Globes 2024: Zoe Saldaña la única dominicana nominada

«En busca de Emilia Pérez» también esta nominada en la categoría Mejor Película de habla no inglesa, junto a los filmes «All We Imagine as Light», «The Girl with the Needle», «I’m Still Here», «The Seed of the Sacred Fig» y «Vermiglio».

Por Noticias SIN

Redacción.- Este lunes 9 de diciembre, la 82ª edición de los Globos de Oro reveló sus nominaciones en una conferencia de prensa en el Beverly Hilton, donde la actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña, resaltó por su nominación en la categoría «mejor actriz de reparto en película» en el filme «En busca de Emilia Pérez».

Saldaña, quien interpreta a Rita Mora Castro en el musical de suspenso, compite en esta categoría con su compañera de reparto en el largometraje Selena Gomez, asimismo con Ariana Grande por su papel en «Wicked»; Felicity Jones en «The Brutalist»; Margaret Qualley en «La sustancia»; Isabella Rossellini en «Cónclave».

«En busca de Emilia Pérez» también esta nominada en la categoría «mejor película de habla no inglesa«, junto a los filmes «All We Imagine as Light», «The Girl with the Needle», «I’m Still Here», «The Seed of the Sacred Fig» y «Vermiglio».

Lo nuevo de la gala

Este año, los premios introducen categorías innovadoras que reconocen logros cinematográficos y televisivos. Destaca la categoría de “mejor logro cinematográfico y taquilla”, que seleccionará nominados de películas que hayan recaudado al menos USD 150 millones, con 100 millones provenientes de taquilla nacional.

Para esta categoría, la organización ha establecido una alianza con Luminate, empresa de análisis de datos, para evaluar el rendimiento en plataformas de streaming.

Otra categoría novedosa es la de “mejor actuación en comedia stand-up televisiva”, que reconocerá actuaciones de al menos 30 minutos consecutivos en plataformas mediáticas reconocidas.