Donald Trump se juramenta como 47.º presidente de EE. UU.

«Preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los EEUU, que Dios me ayude»

Redacción.- Trump arribó al Capitolio, donde asumió el cargo en el interior debido a las bajas temperaturas, en el vehículo presidencial acompañado del presidente Biden, luego de un breve encuentro en la Casa Blanca. «Sean bienvenidos», expresó Biden a Trump y su esposa al llegar a la residencia ejecutiva.

Trump declara la emergencia nacional en la frontera con México y a los cárteles como organizaciones terroristas: “Es el fin del declive”

«Si trabajamos juntos no hay nada que no podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar. Como ven hoy, aquí estoy, el pueblo estadounidense ha hablado»

«Estados Unidos reclamará su legítimo lugar como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la tierra, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. Dentro de poco, cambiaremos el nombre del golfo de México por el de golfo de América», ha dicho el republicano.

“Voy a firmar una ley para recuperar las opiniones libres en EE UU. Nunca más se van a perseguir las declaraciones políticas, algo que conozco de primera mano»

«El declive de EEUU ha terminado. Cada día, en el marco de mi Gobierno, vamos a trabajar para tratar cada crisis, avanzaremos para devolver la esperanza. El 20 de enero de 2025 es el día de la liberación», ha expresado Donald Trump.

«Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a América».