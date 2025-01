Aaron Rodgers, de Jets, dice que juego ante Miami puede ser el último en su carrera

Aaron Rodgers fue campeón y Jugador Más Valioso del Super Bowl XLV con Green Bay Packers, equipo con el que pasó 18 temporadas

Redacción. – Aaron Rodgers, el mariscal de campo de 41 años, anunció este miércoles que el juego del domingo contra los Miami Dolphins podría marcar el final de su carrera de veinte años.

«He pensado en ello. Estoy muy agradecido por los últimos veinte años. Este juego me ha brindado mucho y he aceptado la realidad de la situación», comentó el jugador de los New York Jets, que ha tenido una decepcionante temporada con 4 victorias y 12 derrotas.

La campaña de octubre pasado costó el puesto al entrenador en jefe Robert Saleh, y en noviembre se fue el gerente general Woody Johnson.

«Espero un cambio y, si no formo parte de él, quiero que todos sepan que estoy agradecido por los dos mejores años de mi vida», afirmó el cuatro veces Jugador Más Valioso.

A los Jets llegó en 2023.

Su llegada provocó una gran expectación en el equipo, que espera ganar el segundo título de la NFL en su historia (el primero fue el lejano Super Bowl III), pero su presentación en la semana 1 del año pasado terminó con la rotura del tendón de Aquiles, que le hizo perder toda la campaña.

Esta temporada las cosas no mejoraron a pesar de que Rodgers fue titular todos los juegos. El equipo, ya sin posibilidades de ‘playoffs’, es tercero en el Este de la Conferencia Americana con apenas 4 triunfos y 12 derrotas.

«Estoy decepcionado por mi desempeño y el de mi equipo. Si me siento bien para regresar y ellos quieren intentarlo de nuevo, sería fantástico, pero no soy ingenuo respecto de la situación en la que nos encontramos», concluyó el pasador que ante Miami buscará conectar el pase de anotación número 500 en su carrera.