Romero abrirá por Dominicana ante Venezuela en inicio de la Súper Ronda

Por: Noticias SIN / Color visión

FLORIDA.- República Dominicana enfrentará este viernes a Venezuela en la apertura de la Súper Ronda del Preolímpico de Béisbol de América y para la ocasión el dirigente Héctor Borg entregará la pelota a Enny Romero.

El zurdo abrirá el partido previsto para comenzar a la 1:00 de la tarde en The Ballpark of the Palm Beaches, sede primaveral de los Astros de Houston y de los Nacionales de Washington en West Palm Beach.

Durante la tarde de este jueves, el lanzador realizó una sesión de preparación en el Complejo de Béisbol de Lawnwood, en Fort Pierce, bajo la supervisión de Borg y del instructor de pitcheo Manny García.

“Me siento emocionado de poder llevar las letras de la República Dominicana. Mi brazo está bien y saldré a dar el ciento por ciento para ayudar al equipo a ganar”, indicó Romero al concluir su preparación.

Los quisqueyanos (récord de 0-1 para la Súper Ronda) tratarán de romper con el invicto de Venezuela (1-0), equipo que barrió sus tres compromisos en la ronda preliminar del grupo B.

“La clave del éxito será tener mi pitcheo rompiente bueno y mi recta en la zona de strike. Sé que el juego es muy importante para nosotros y estoy preparado”, comentó.

Romero espera recibir un respaldo similar al que han dado los bates dominicanos hasta ahora. El equipo criollo ha fabricado 24 carreras en tres juegos y han bateado nueve cuadrangulares, cifras topes en el torneo.

“Ellos me van a ayudar a ganar el juego. Nosotros estamos enfocados en ganar”, añadió el pitcher de 30 años.

Bateo dominicano, por encima de todos

Además de las 24 carreras y los 9 vuelacercas, el conjunto batea .317 con .403 de porcentaje de embasarse y .663 de slugging. Juan Francisco lidera en jonrones (3), Julio Rodríguez y Luis Liberato le siguen (2), mientras que Gustavo Núñez está entre los punteros en bateo con promedio de .500 (10-5).

El resto de la fase de definición

Este viernes también se enfrentan a las 7:00 de la noche Canadá (0-1) frente a Estados Unidos (1-0) en el Clover Park de Port St. Lucie. Para el sábado, los dominicanos jugarán contra los canadienses a la 1:00 de la tarde en el Clover Park, mientras que los venezolanos y los estadounidenses medirán sus fuerzas a las 7:00 de la noche en West Palm Beach.

El ganador del Preolímpico obtendrá un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los conjuntos que finalicen en el segundo y el tercer lugar tendrán la oportunidad de ir al repechaje final en México.