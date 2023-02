MICM obtiene máxima puntuación en transparencia durante todo el 2022

La institución también logró la recertificación con cero no conformidades en los procesos de normas ISO de cumplimiento regulatorio y antisoborno

Por Color Visión – Raul Rosas

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mantuvo durante los doce meses del 2022 la puntuación máxima (100 puntos) en el renglón de Transparencia, que evalúa la Dirección General de Ética a Integridad Gubernamental (DIGEIG) de forma mensual.

El órgano rector en materia de transparencia, ética, Gobierno Abierto y lucha contra la corrupción, el cual evalúa a 229 instituciones del gobierno central, indicó que el MICM fue mantuvo la calificación durante todo el año 2022.

En adición a esta puntuación, el MICM alcanzó la recertificación con cero no conformidades en las normas internacionales ISO 37301: 2016 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Regulatorio y la ISO 37001: 2021 de Sistemas de Gestión Antisoborno, las cuales avalan que los procesos de compras y contrataciones públicas del ministerio cumplen estos estándares internacionales.

El resultado a la obtención a la recertificación es producto de la gran labor, el liderazgo y compromiso de la gestión del ministro Bisonó enfocado en transparencia.

El alcance de estas certificaciones abarca procesos sensibles en la administración pública como la gestión de compras y contrataciones públicas, el cálculo de precios de combustibles, la renovación de distintivos adhesivos de unidades de transporte de combustible, evaluación técnica de funcionalidad de terreno y habilitación, subvención y seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) del sector industria.

El ministro, Víctor -Ito- Bisonó, explicó que la recertificación evidencia el compromiso con una gestión institucional de calidad y transparencia, así como el seguimiento al Plan de Gobierno y a los mandatos de los decretos 36-21, sobre el Programa de Cumplimiento Normativo para las Contrataciones Públicas, y 791-21, sobre las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.

Añadió que desde inicios de su gestión el MICM se ha concentrado en cumplir las normativas y regulaciones en múltiples áreas para trazar el camino hacia la excelencia institucional.

En 2021 el MICM obtuvo la certificación ISO 9001:2015 sobre Sistema de Gestión de Calidad y en noviembre de ese año fue reconocida con Medalla de Oro en el Premio Nacional a la Calidad. En el aspecto ambiental, en mayo de 2022 logró la Certificación Sostenibilidad 3R’s por implementar con éxito la cultura de las 3R’s (reducir, reusar y reciclar). Mientras, en noviembre de ese mismo año recibió la certificación “Sello del Servicio Accesible”, siendo la primera institución del Estado en obtenerla por aplicar acciones y políticas de atención que garanticen a personas con discapacidades el disfrute de los servicios dados a los usuarios. La labor del equipo humano de la organización le ha permitido ser merecedor del Galardón a la Labor Institucional en apoyo al Sector Industrial, otorgado por AIRD.

Los procesos de recertificación en las normas ISO de cumplimiento regulatorio y antisoborno han sido coordinados por la Dirección Control de Gestión del MICM, con el arduo trabajo del viceministerio de Comercio Interno, en particular de las direcciones de Combustibles y de Supervisión y Control de Expendios; también de las direcciones de Planificación y Desarrollo, de Recursos Humanos, de Compras y contrataciones y Jurídica.

El MICM cuenta con un Comité de Cumplimiento y Gestión Antisoborno que funge como vigilante del mantenimiento de los estándares asumidos y certificados.

Fuente: Dirección de Comunicaciones