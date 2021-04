Facebook agregará podcasts y otros productos de audio a su plataforma

El gigante de las redes sociales agregará asimismo herramientas para la creación de audio, de formatos sonoros cortos y sobre todo “salones de conversación” en directo, inspirados en el éxito de Clubhouse, donde los usuarios escuchan o participan de discusiones sin imagen.

“Creemos que ocurre mucha magia en la intersección de los formatos de audio, así como en la confluencia de texto, audio y video”, dijo el jefe de la aplicación de Facebook, Fidji Simo, en un blog.

El plan de Facebook de integrar herramientas de audio en la red social surge en momentos en que trabaja para evitar perder usuarios ante Clubhouse.

Facebook ha visto un aumento constante en los usuarios que optan por la voz, desde llamadas de audio en la red social hasta dejar mensajes hablados usando WhatsApp.

El gigante de Silicon Valley construye nuevas herramientas de audio que Simo describió “como tener un estudio de sonido en el bolsillo”.

Detalló que los usuarios podrán crear fragmentos breves de sonido, como bromas, anécdotas o pensamientos espontáneos.

“Si bien creemos firmemente en el poder del audio de formato corto, también sabemos que algunas historias y conversaciones merecen más tiempo en el aire”, dijo Simo.

Más de 170 millones de personas ya están conectadas a cientos de miles de páginas de Facebook con podcasts y más de 35 millones integran de grupos de fans de podcasts, pero para escucharlos hay que salir de Facebook.

“En los próximos meses, se podrán escuchar podcasts directamente en la aplicación de Facebook, tanto mientras usa la aplicación como cuando la aplicación está en segundo plano”, dijo Simo.

En este marco, Facebook ampliará su asociación con Spotify para que los usuarios puedan compartir y escuchar podcasts, indicó la compañía.

