Dra. Nancy Álvarez regresa a la televisión con el Talk Show «Desiguales»

Desde su éxito con el programa «¿Quién tiene la razón?» que condujo del 2003 al 2012, Nancy Álvarez había recibido múltiples ofertas para regresar a la televisión, pero ninguna la convenció hasta ahora.

Después de una década de ausencia en la televisión, la reconocida psicóloga y sexóloga, Dra. Nancy Álvarez, vuelve a la pantalla chica con un nuevo talk show titulado «Desiguales». Este programa promete combinar entretenimiento y educación, una fórmula que Álvarez considera esencial en una era donde la voz de los expertos y la ciencia está siendo eclipsada.

Un Nuevo Proyecto, Una Misión Continua

«Desiguales» se distingue por su enfoque en temas controversiales y educativos. En este espacio, la Dra. Álvarez estará acompañada por cuatro destacadas mujeres de diferentes generaciones y culturas: Adamari López, exitosa empresaria y personalidad de televisión; Amara La Negra, cantante, bailarina y actriz; Karina Banda, periodista y presentadora de televisión; y Migbelis Castellanos, presentadora, modelo y actriz. Juntas, compartirán sus conocimientos y experiencias, reafirmando el compromiso de Álvarez con la educación en televisión.

El Regreso Más Esperado

Desde su éxito con el programa «¿Quién tiene la razón?» que condujo del 2003 al 2012, Nancy Álvarez había recibido múltiples ofertas para regresar a la televisión, pero ninguna la convenció hasta ahora. «Cuando me plantearon el proyecto, yo les aclaré que si no podía educar, no iba», comenta Álvarez. «Al principio hubo muchos problemas, porque yo les decía que no vine a dar opiniones, sino a hablar de ciencia, y si no me dejaban hablar de ciencia, me iba», confiesa.

Impacto y Cariño del Público

Pese a los años fuera de la televisión, la Dra. Álvarez continúa gozando del cariño y la admiración del público. Sorprendida por la respuesta positiva de la audiencia, Álvarez ha visto cómo su nuevo programa, transmitido por Univisión, ha calado en el gusto popular. Con más de 120,000 seguidores en Instagram, su estilo claro y desinhibido para abordar temas de relaciones de pareja, sexo y familia sigue siendo un factor clave para el éxito de sus proyectos.