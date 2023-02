Angelita Curiel “Me retire linda, bonita” l Con Jatnna

Esta noche Jatnna Tavárez con una invitada muy especial, Libretista, Cantante, Actriz y Vedette, ella es Angelita Curiel

En esta especial entrevista Angelita Curiel cuenta su historia, cuenta cuando llega el momento de retirarse y por qué.

“Yo bailaba por pasión, por entrega, por amor al público y dije para bailar, ya no tenía esa pasión, mis hijos estaban creciendo, dije hasta aquí con honores, me retiré linda, bonita, mis padres me dijeron, retírate a tiempo y no esperes a que compadezcas a las personas” No puedes perderte de esta emotiva entrevista en Con Jatnna