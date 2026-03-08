Abinader realiza lanzamiento de honor previo al debut de RD en el Clásico Mundial

El partido de béisbol fue ganado con amplia ventaja por la selección dominicana, 12 carreras por 3 frente a Nicaragua, en su debut en el torneo.

Por Noticias SIN

Miami.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, realizó el lanzamiento de la primera bola previo al partido entre las selecciones de República Dominicana y Nicaragua, en el inicio de la participación del conjunto dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el loanDepot Park de Miami.

El mandatario subió al montículo acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro de Turismo, David Collado, como parte del respaldo del Gobierno dominicano al equipo nacional que compite en el principal torneo internacional de selecciones del béisbol.

Abinader realizó el lanzamiento de honor enviando un perfecto strike a la mascota del capitán del equipo dominicano, Manny Machado, antesalista del conjunto quisqueyano.

Tras completar el pitcheo, el jefe de Estado levantó de inmediato ambos brazos en señal de júbilo, gesto que fue celebrado por miles de aficionados dominicanos presentes en el estadio.

RD vence a Nicaragua

El partido de béisbol fue ganado con amplia ventaja por la selección dominicana, 12 carreras por 3 frente a Nicaragua, en su debut en el torneo.

El equipo nacional contó con el apoyo ofensivo de sus cañoneros Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz, quienes dispararon sendos cuadrangulares.

También el cuerpo de relevo tuvo una destacada participación al contener la ofensiva nicaragüense durante 7.1 entradas, luego de que el pitcheo abridor permitiera tres carreras en el inicio del encuentro.

La escuadra dominicana forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, junto a las selecciones de Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos, cuyos partidos se celebran en Miami.

El presidente Abinader ha brindado un apoyo irrestricto al equipo dominicano a través del Ministerio de Deportes, respaldando las iniciativas destinadas a fortalecer la selección nacional con el objetivo de que la República Dominicana pueda retornar a la corona del béisbol mundial, tras conquistarla por primera vez en la edición de 2013.