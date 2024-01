Consulta las predicciones astrológicas de hoy Jueves 18 de Enero, para quienes nacieron bajo la influencia de Sagitario; qué les espera en el trabajo, la salud, el amor, la pareja, según su ascendente y las características del signo.

Palabra clave: Objetivo.

Número de suerte: 2045

Estás a punto de viaje. Controla la inseguridad. Contarás con un profesional por asesoría. Aléjate de lo que te estresa. Estarás pendiente de estudios. Organizas papeles personales. Recibes apoyo. Cosas que no puedes cambiar y debes asumir. Ahorra tus energías y enfocarte en lo que sí es posible es prioridad. Una imaginación difícil de controlar respecto a un sueño o intuición. Una disculpa, un buen consejo. La verdad delante de tí, la quieres ver?

🟤Trabajo: Un empleo que satisface tus necesidades. Recibes apoyo de un superior.

🔸️Salud: Caídas, golpes. Infecciones.

🔴Amor: Extrañas la vida que tenías antes. Algo que te recuerda el pasado.

🟡Parejas: Buen momento para invertir. Llega un dinero. Solicitud de préstamo. Ascenso.

🟠Solteros: Viajes de placer. Problema con la luz o el agua. Autodeterminación.

🔻Mujer: Se arreglan situaciones o se aclaran dudas con tu pareja. Seguridad. No pensar con claridad trae retrasos. Un gran sueño o una intuición psíquica que te hace perseguir objetivos con expectativas poco realistas que con algún ajuste aquí y allá podría convertirse en una verdadera inspiración que te puede llevar a lugares inimaginables, pero pisa tierra. Desorganización y romanticismo.

🔺️Hombre: Estrategia que te trae buenos negocios. Cambio de apariencia. Confusión por una decisión o un reto que luce difícil, pero que debes saber, no es imposible. Enfócate y deja de estar en las nubes. Cambia de perspectiva, te trae suerte hacer cosas diferentes, algo así como: si trabajas desde tu casa, un día te vas a un sitio agradable desde donde puedas hacer lo mismo ó si te vistes siempre de una forma, un día cambias totalmente el estilo, no importa si es algo excéntrico.

🔆Consejo: Recorre el camino de la verdad.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Los Sagitario tienen una gran confianza en sí mismos y a menudo son el alma de la fiesta. Casi siempre caen bien por la energía positiva que desprenden y su visión optimista del futuro es contagiosa. Los nacidos bajo este signo forjan amistades nuevas con mucha facilidad y son personas muy sociables en quienes, generalmente, se puede confiar.

En el amor, a veces, esta confianza y determinación hacen que los Sagitario se desencanten rápidamente con sus parejas en cuanto ven ciertas incompatibilidades. Cuando se sienten solos durante mucho tiempo, los Sagitarios pueden rendirse a sus necesidades y conformarse con menos de lo que les gustaría para paliar la soledad.

