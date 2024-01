Consulta las predicciones astrológicas de hoy Jueves 18 de Enero, para quienes nacieron bajo la influencia de Escorpio; qué les espera en el trabajo, la salud, el amor, la pareja, según su ascendente y las características del signo.

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 4048

Pasarás por una crisis económica momentánea. Recibes ayuda de una amiga por problema jurídico o situación sobrevenida. Pensarás en comprar un inmueble. Cambio en una dirección. Próxima culminación de estudios de un hijo. Invitación a salir. Algo te dice que «más sabe diablo por viejo que por diablo». Con habilidad para asumir acciones ejecutivas tendrás el mundo en tus manos, diplomacia, astucia. Pasar a la nueva fase de un ciclo que debe ser provechoso.

🟤Trabajo: Tu futuro laboral en tus manos. Prepárate para una entrevista. Creatividad.

🔸️Salud: Reaparecen viejas dolencias.

🔴Amor: Aprende a estar en el aquí y el ahora. Gastos innecesarios. Antojos.

🟡Parejas: Cuando se pierde el respeto no queda nada, ni lo intentes. Positividad.

🟠Solteros: No compitas con personas que no están a tu altura, no pierdas energía.

🔻Mujer: Tomarás decisiones contundentes. Estarás al frente de una empresa. Date el permiso de preparar una comida suculenta y darte un gusto. Hay cosas que tienes mucho tiempo que no compras. Actuar sabiamente o con el enfoque apropiado exige de ti que sigas un camino muy definido, que tengas una dirección muy concreta a seguir. Con ilusiones o saliendo de la realidad no resuelves.

🔺️Hombre: Controla el mal humor. Ansiedad que te genera conflictos. Gran gasto. Meditando una decisión, no dilates más una situación que sólo te trae inestabilidad. Ha sido difícil escoger entre varias opciones. Sentimiento de desilución. Hay vacíos que son para siempre. El éxito llegará después de un gran esfuerzo. Hecho curioso con el país China o con Chinos.

🔆Consejo: Siempre encontrarás piedras en el camino pero no te detengas.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

No hay nada ni nadie más intenso y curioso que un Escorpio. Son personas muy introvertidas, reflexivas y, a menudo, existencialistas. Los Escorpio necesitan estar absolutamente seguros de algo antes de hacerlo. Raramente hacen caso a alguien más que a ellos mismos y les cuesta mucho centrarse en una sola cosa, por lo que suelen tener intereses muy variados. Su imaginación y gran sentido de la competitividad los hace imparables en el ámbito creativo.

Los nacidos bajo este signo suelen tener problemas a la hora de vivir un romance. Su intensa dedicación y lealtad, algo que puede malinterpretarse como posesividad, asusta a sus parejas en las etapas tempranas de las relaciones.

